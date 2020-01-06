Крымских политзаключенных посетит консул

Осужденных по делу "Украинская диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, которых этапируют в российские колонии, планирует посетить исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

"Подтверждаю, посетим при первой возможности", - сказал Малишевский, передает "Крим.Реалии".

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Алексея Бессарабова этапировали в колонию №1 Ставропольского края. Владимира Дудку доставили в колонию №11 Ставропольского края.

Сын Бессарабова Илья Каверников рассказал, что отца этапировали в ужасных условиях. У него ухудшилось состояние здоровья.

Осужденных по "делу украинских диверсантов" 42-летнего Алексея Бессарабова и Владимира Дудко, 55 лет, вывезли из оккупированного Симферополя в Москву. Там должны рассмотреть их апелляционную жалобу на приговор.

9 ноября 2016-го в Севастополе оккупанты задержали военных экспертов аналитического центра "Номос" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова. Назвали их диверсионно-террористической группой украинской разведки.