В Крыму задержали пятерых крымских татар

Мужчин допрашивали о связях с терроризмом. Фото: rubryka.com

На Керченском мосту на въезде в аннексированный Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Мужчины ехали автобусом из Москвы с судебного заседания по делу "Первой симферопольской группы Хизб ут-Тахрир", сообщает "Крымская солидарность".

Задержанными были Сабри Селяметов, Осман хощу, зэки Куламетов, Рустем Куркчи, Сейдамет Мустафаев. Всех их допрашивали о связях с терроризмом и который они исповедуют ислам.

"Сами задержанные считают это обстоятельство актом давления по отношению к народу с целью препятствования посещений судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных в политически мотивированных делах", - сказано в сообщении.

Мужчин отпустили после составления актов.

Прокуратура АР Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через Керченский мост.