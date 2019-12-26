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четверг, 26 декабря 2019 09:10

В Крыму задержали пятерых крымских татар

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В Крыму задержали пятерых крымских татар
Мужчин допрашивали о связях с терроризмом. Фото: rubryka.com

На Керченском мосту на въезде в аннексированный Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Мужчины ехали автобусом из Москвы с судебного заседания по делу "Первой симферопольской группы Хизб ут-Тахрир", сообщает "Крымская солидарность".

Задержанными были Сабри Селяметов, Осман хощу, зэки Куламетов, Рустем Куркчи, Сейдамет Мустафаев. Всех их допрашивали о связях с терроризмом и который они исповедуют ислам.

"Сами задержанные считают это обстоятельство актом давления по отношению к народу с целью препятствования посещений судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных в политически мотивированных делах", - сказано в сообщении.

Мужчин отпустили после составления актов.

Прокуратура АР Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через Керченский мост.

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