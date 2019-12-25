Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом

Сегодня из России впервые приехал поезд в оккупированный Крым. Фото: Униан

Прокуратура АР Крыма зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через Керченский мост.

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуска железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч. 1 ст. 332 УК Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

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23 декабря оккупанты открыли запуск первых поездов по Крымскому мосту. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд с Москвы до Симферополя, время в пути которого займет 33 часа.