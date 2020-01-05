Крымских политзаключенных этапировали в ужасных условиях

Осужденных по делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали в Ставропольский край.

Их поместили в разные колонии, сообщает Facebook-страница "Свободу узникам Кремля".

Бессарабова доставили в колонию №1 Ставропольского края. Дудку этапировали в колонию №11 Ставропольского края.

Сын Бессарабова Илья Каверников рассказал, что отца этапировали в ужасных условиях. У него ухудшилось состояние здоровья.

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"У него повысилось давление - 100 на 170. Из-за холода и постоянных перемещениях в спецвагонах и автозаках обострились хронические болезни, которые проявились после ареста.

На этапе в Пятигорск Владимир вместе с другими заключенными более трех часов мерз в автозаке, потом еще 6 часов его держали "в карантине", где тоже холодно, ждали, пока их распределят по камерам", - рассказал каверщиков.

Осужденных по "делу украинских диверсантов" 42-летнего Алексея Бессарабова и Владимира Дудко, 55 лет, вывезли из оккупированного Симферополя в Москву. Там должны рассмотреть их апелляционную жалобу на приговор.

9 ноября 2016-го в Севастополе оккупанты задержали военных экспертов аналитического центра "Номос" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова. Назвали их диверсионно-террористической группой украинской разведки.