Видно из Кремля: россияне нарисовали для Путина аннексию Крыма

Рисунок видно из Кремля.Фото: Радио.Свобода

Россияне нарисовали для Путина граффити об аннексии Крыма.

Рисунок разместили на улице Большая Никитская, сообщают российские СМИ.

На стене нарисовали герб полуострова - грифона с жемчужиной, Кремль и корабль с боевиками, захватывали Крым в 2014 году.

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Рисовал его поклонников аннексии Никос Сафронов, который видит в нарушении ряда международных соглашений исторический момент.

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