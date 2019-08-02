Видно из Кремля: россияне нарисовали для Путина аннексию Крыма

Россияне нарисовали для Путина граффити об аннексии Крыма.
Рисунок разместили на улице Большая Никитская, сообщают российские СМИ.
На стене нарисовали герб полуострова - грифона с жемчужиной, Кремль и корабль с боевиками, захватывали Крым в 2014 году.
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Рисовал его поклонников аннексии Никос Сафронов, который видит в нарушении ряда международных соглашений исторический момент.
Плавающий бронетранспортер заглох во время репетиции морского парада ко Дню ВМФ РФ в оккупированном Севастополе.
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