Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР

Плавающий бронетранспортер заглох во время репетиции морского парада ко Дню ВМФ РФ в оккупированном Севастополе.
Несколько БТР высадились с большого десантного корабля, стреляя из малокалиберных пушек, передает "Крым.Реалии".
Один из бронетранспортеров остановился возле корабля. Его отбуксировали в сторону.
Вследствие технических неисправностей в начале репетиции пропала звуковая трансляция.
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Вход зрителей на Приморский бульвар Севастополя для просмотра репетиции морского парада осуществлялся через рамки металлоискателей, а российские военные осматривали сумки и рюкзаки.
Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту "Домодедово" рейсом из Кишинева. Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил, что не будет свидетельствовать в украинском суде, поскольку не является свидетелем.
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