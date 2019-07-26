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пятница, 26 июля 2019 19:00

Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР

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Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
В Севастополе готовят морской парад. Фото: "Крым.Реалии"

Плавающий бронетранспортер заглох во время репетиции морского парада ко Дню ВМФ РФ в оккупированном Севастополе.

Несколько БТР высадились с большого десантного корабля, стреляя из малокалиберных пушек, передает "Крым.Реалии".

Один из бронетранспортеров остановился возле корабля. Его отбуксировали в сторону.

Вследствие технических неисправностей в начале репетиции пропала звуковая трансляция.

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Вход зрителей на Приморский бульвар Севастополя для просмотра репетиции морского парада осуществлялся через рамки металлоискателей, а российские военные осматривали сумки и рюкзаки.

Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту "Домодедово" рейсом из Кишинева. Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил, что не будет свидетельствовать в украинском суде, поскольку не является свидетелем.

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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
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