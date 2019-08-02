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пятница, 02 августа 2019 10:36

Началась охота оккупантов на украинских журналистов

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Началась охота оккупантов на украинских журналистов
Фабрикуя такие дела РФ неамагаеться запугивать мир терроризмом. Фото: Соцсети

Оккупанты возбудили уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала АТР.

Гульсум Халилову обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и подали ее в международный розыск, рассказал адвокат Эмиль Курбединов, пишут Крым.Реалии.

"Согласно материалам дела, она вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016-го. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии "следствия", она помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения заочно в виде содержания под стражей суд избрал 12 июля", - рассказал Курбединов.

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Журналистка говорит, что узнала о своем розыске из соцсетей.

В оккупированном Крыму на курорте в села Николаевка на пляж выбросило тело мужчины.

Им оказался пропавший в апреле 2019 61-летний Рашид Яґьяев, сообщает ATR.

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