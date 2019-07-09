Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)

Рашид Аґьяев исчез в апреле 2019 года, вышел из дома без документов в свитере, рубашке и брюках. Его тело с гирей на шее прибило к берегу. Фото: ATR

В оккупированном Крыму, на курорте села Николаевка на пляж выбросило тело мужчины.

Им оказался пропавший в апреле 2019 61-летний Рашид Яґьяев, сообщает ATR.

Люди, вытащили тело из воды говорят, что к шее была привязана гиря, также у погибшего отсутствовали кисти рук и голова.

Свидетели говорят, что убитый человек был одет тепло - свитер, брюки и рубашка.

61-летний Рашид Яґьяев исчез 25 апреля. Вышел из дома в полосатом свитере, рубашке и брюках. Документов с собой не взял. При жизни крымский татарин был предпринимателем - имел торговые точки в Симферополе.

Если тело отдадут родственникам, то они произведут дженазе (похороны с кримськотат. -Gazeta.ua) 9 июля районе Каменка, Симферополе.

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С 2014 года российская оккупционная власть в Крыму незаконно заключила в тюрьмы около 100 проукраинских жителей полуострова. Все пленники это крымчане, которые не поддерживали аннексию и активно выступали против российского вмешательства. В ноябре 2018 оккупанты захватили 24 украинских военных, 3-е из которых во время захвата получили травмы, а в декабре - инвалида, крымского татарина Эдема Бекирова. После заключения состояние раненых моряков и крымскотатарского активиста ухудшается. Требования украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по информированию украинской стороны о состоянии здоровья незаконно заключенных Москалькова грубо игнорирует.