Оккупанты начали давление на известного активиста

Нариман Джелялов ежегодно проводит мероприятия, посвященные истории крымских татар в оккупированном Крыму. Фото: УНИАН

Крымскотатарскому активисту Нариману Джелялову оккупанты пытались вручить "предостережение от экстремистской деятельности".

Чтобы вручить так называемое предостережение оккупанты наведались к нему домой, потом пытались связаться с ним по телефону, а затем отправили на электронную почту, сообщают Крым.Реалии.

"Как многим известно, я нахожусь в дороге вместе с друзьями, езжу по Крыму, посещаю в разных районах друзей, поздравляю с предстоящим Днем флага (26 июня - День крымскотатарского флага - Gazeta.ua). В это время мне позвонила жена и сказала, что к нам домой снова приехали сотрудники органов. Позже сотрудница симферопольской районной прокуратуры позвонила все-таки мне и сообщила, что они хотят вручить мне предостережение, но так как я нахожусь далеко, я договорился с ними, чтобы они отправили мне его по электронной почте", - рассказал Джелялов.

Он добавил, что подобные предостережения получает ежегодно на праздники крымскотатарского народа.

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Оккупанты в постановлении пишут о том, что активист, по информации прокуратуры, намерен использовать экстремистских символику.

"В любых мероприятиях, в которых я участвую, я не использую и никогда не использовал любую экстремистскую символику. Мой любимый крымскотатарский флаг нигде в мире не является экстремистской символикой", - подчеркнул Джелялов.

26 июня 1991 в Крыму начал деятельность 2-й Курултай крымскотатарского народа. Подняли флаг в Симферополе после провозглашения Независимости Украины и выхода из-под тоталитарного советского режима. Первый Курултай собрали после Февральской революции в 1917 году. Флаг тогда подняли над Бахчисараем.