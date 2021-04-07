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среда, 07 апреля 2021 15:51

В правительстве определились, что делать с крымскотатарским языком

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В правительстве определились, что делать с крымскотатарским языком
Концепция содержит стратегию развития крымскотатарского языка на 10 лет вперед. Фото: lib.imzo.gov.ua

Кабинет министров принял проект распоряжения "Об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка".

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что концепция - это фундамент работы на 10 лет вперед, сообщает "Українська правда".

Концепция закрепляет идею развития крымскотатарского языка на основе латинской графики. Она должна обеспечить безопасность крымскотатарского языка с помощью законодательного, институционального, организационного, финансового, информационного и иного обеспечения его функционирования как языка одного из коренных народов Украины.

Проект направлен на расширение сфер применения крымскотатарского языка, поощрение к его изучению граждан Украины, популяризацию среди молодежи. Этот язык находится под серьезной угрозой.

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Правительство предполагает, что это не только поможет сохранить крымскотатарский язык, который является фактором самоидентичности крымских татар, но и обеспечит дополнительные предпосылки для деоккупации Крыма.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству за 6 месяцев разработать и утвердить стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

Стратегия предусматривает переход крымскотатарского на латиницу. Этот вопрос ранее нарушал Меджлис крымскотатарского народа. После оккупации Крыма лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к тогдашнему министру культуры Вячеславу Кириленко с просьбой подготовить решение, необходимое для перевода языка на латиницу. Его тогда не приняли.

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