В оккупированном Крыму пытают украинского журналиста

К журналисту не пустили его адвоката. Фото: Радио Свобода

Заключенного в оккупированном Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко подвергают пыткам.

К нему также не пускают его защитника. Об этом сообщила жена журналиста Екатерина во время пресс-конференции.

"Я опасаюсь за жизнь и здоровье своего мужа. Побои на лице и шее - их видно невооруженным глазом. Для этого не нужно проводить экспертизу. Задержание моего мужа является незаконной акцией", - заявила она.

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По словам Екатерины, ее мужа подвергают физическим и психологическим пыткам. Кроме того, помимо сбора информации для украинской разведки, Владиславу теперь обвиняют и шпионаж.

Глава "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник отметила, что о деле Есипенко уже знают международные организации.

"Для нас важно, чтобы это дело было сейчас известной не только в Украине, но и за рубежом. Потому что это шанс говорить об увольнении и искать механизмы давления на Российскую Федерацию", - Додолев она.

Владислава Есипенко задержали 11 марта. Тогда кремлевская ФСБ заявила о задержании якобы украинского агента в Крыму и возбудила уголовное дело. Служба внешней разведки Украины назвала эти действия российских оккупантов пропагандистской акцией, которая создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины аннексии Крыма.