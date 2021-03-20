В оккупированном Крыму пытают украинского журналиста

 
Ексклюзивы
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 414
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 459
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 972
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 720
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 945
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1503
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Фото
Все фото
5
6
14
4
5
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Как Крым прожил первый месяц весны
Как Крым прожил первый месяц весны
&quot;Путинские отряды&quot;: показали, как оккупанты зомбируют крымских детей
"Путинские отряды": показали, как оккупанты зомбируют крымских детей
Путину напомнили его место - у виселицы сожгли матрешку
Путину напомнили его место - у виселицы сожгли матрешку
Видео
Все видео
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Путинскую гордость уничтожил лед
Путинскую гордость уничтожил лед
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 414
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 369
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 576
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 198
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 972
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 297
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 14:18

В оккупированном Крыму пытают украинского журналиста

  Комментировать
В оккупированном Крыму пытают украинского журналиста
К журналисту не пустили его адвоката. Фото: Радио Свобода

Заключенного в оккупированном Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко подвергают пыткам.

К нему также не пускают его защитника. Об этом сообщила жена журналиста Екатерина во время пресс-конференции.

"Я опасаюсь за жизнь и здоровье своего мужа. Побои на лице и шее - их видно невооруженным глазом. Для этого не нужно проводить экспертизу. Задержание моего мужа является незаконной акцией", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К задержанному в Крыму журналисту не пустили адвоката

По словам Екатерины, ее мужа подвергают физическим и психологическим пыткам. Кроме того, помимо сбора информации для украинской разведки, Владиславу теперь обвиняют и шпионаж.

Глава "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник отметила, что о деле Есипенко уже знают международные организации.
"Для нас важно, чтобы это дело было сейчас известной не только в Украине, но и за рубежом. Потому что это шанс говорить об увольнении и искать механизмы давления на Российскую Федерацию", - Додолев она.

Владислава Есипенко задержали 11 марта. Тогда кремлевская ФСБ заявила о задержании якобы украинского агента в Крыму и возбудила уголовное дело. Служба внешней разведки Украины назвала эти действия российских оккупантов пропагандистской акцией, которая создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины аннексии Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В оккупированном Крыму пытают украинского журналиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
марта

Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

Создали новое формирование для охраны границ

Джон Леннон женился на Йоко Оно

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

В Европу пришла бубонная чума

Самое читаемое
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 16299
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 14445
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 11340
Тина Кароль шокировала фанов решением
Тина Кароль шокировала фанов решением Просмотров: 6336
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 6300
Крым
Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму
Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму Просмотров: 1494
Россия пытается противодействовать Крымской платформе - МИД
Россия пытается противодействовать Крымской платформе - МИД 1 Просмотров: 153
Питьевую воду для Крыма будуть добывать со дна Азовского моря - РФ
Питьевую воду для Крыма будуть добывать со дна Азовского моря - РФ Просмотров: 486
Кравчук изменил мнение относительно подачи воды в Крым и допускает атаку с юга России
Кравчук изменил мнение относительно подачи воды в Крым и допускает атаку с юга России Просмотров: 1080
Страны-члены ООН поддержали Украину и призвали Россию вернуть Крым
Страны-члены ООН поддержали Украину и призвали Россию вернуть Крым 1 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
4
Суд оправдал Пашинского
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 8911
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть