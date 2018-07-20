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пятница, 20 июля 2018 18:31

В оккупированном Крыма массово убивают дельфинов

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В оккупированном Крыма массово убивают дельфинов
В Крыму начали находить искалеченных дельфинов. Фото: РИА Новости

Случаи жестоких убийств дельфинов начали фиксировать в оккупированном Россией Крыму.

"В этом году весной мы наблюдали трупы животных с разрезанными животами. Мне раньше не приходилось видеть таких ситуаций. Это не одно, а несколько животных. Мы предполагаем, что животные попались живыми и они были фактически убиты", - заявил на пресс-конференции в Симферополе младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов, сообщают РИА Новости.

Ученый не понимает причин такого обращения с животными.

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Дельфинов с отрезанными головами обнаружили на побережье в Севастополе.

По словам Артова, с апреля по сентябрь 2017 года на крымском побережье было обнаружено 217 трупов афалин, белобочок и морских свиней. За четыре месяца этого года на берегу обнаружен уже 21 труп.

Крым уже 4 суток страдает от непогоды - разные части оккупированного полуострова накрывают ураганы, ливни и град. Из-за стихии обесточены более 100 населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки.

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