"Артек" превратили в военный лагерь

Лагерь "Артек", который до аннексии Крыма принимал детей со всего мира, россияне превратили в военную базу.

Фотодоказательства опубликовал блогер "Крымский бандеровец" на странице в Twitter.

Теперь территорию лагеря охраняет Национальная гвардия России. Проход и проезд запрещен - нужно показать пропуск.

Автор: Twitter Теперь территорию лагеря охраняет Национальная гвардия России. Проход и проезд запрещен - нужно показать пропуск.

"У той "Росгвардии" есть казармы в Артеке. Ездят по лагерю на грузовиках, покрытых тентом", - рассказали жители поселка Гурзуф, в котором находится лагерь.

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"Раньше здесь были детские забавы. Теперь - казармы и военные грузовики. Кстати, в "Артеке" в основном дети оккупантов отдыхают. Им не привыкать", "Все в соответствии с инструкциями Путина - "наши солдаты будут прикрываться детьми", - комментируют фотографию украинцы.

24 июня в международный детский центр "Артек" прибыл президент РФ Владимир Путин.