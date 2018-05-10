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пятница, 11 мая 2018 01:10

В Крыму российские силовики отпустили одного из задержанных братьев-"террористов"

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В Крыму российские силовики отпустили одного из задержанных братьев-&quot;террористов&quot;
Эрнес Сейтосманов будет проходить в качестве свидетеля по "делу" брата. Фото: "Крым.Реалии"

В оккупированном Крыму отпустили одного из задержанных братьев - Эрнеса Сейтосманова. Он будет свидетелем по делу своего брата Энвера.

Об этом он сообщил в комментарии "Крым.Реалии".

После допроса Эрнеса отпустили и рассказали, что Энверу инкриминируют статью "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России, признана террористической".

Энвер Сейтосманов находиться в изоляторе временного содержания в Севастополе.

Кроме того, Эрнес Сейтосманов рассказал подробности обыска в доме, где живут они с братом.

"Их было человек шесть, без опознавательных знаков, в балаклавах. Двери были не заперты, мы с братом собирались выходить на работу", - рассказал Эрнес.

По его словам, во время обыска изъяли несколько книг, планшет и телефон.

Мать братьев, Гульнару, которая во время обыска также была в доме, отвезли в село Садовое Нижнегорского района, где она живет. У нее в доме провели обыск. По словам Эрнеса Сейтосманова, ничего не изъяли.

Российские силовики ситуацию не комментируют.

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10 мая 2018 года в Севастополе, в селе Байдары (Орлиное), рано утром прошли обыски, по итогам которых задержаны двоих крымских татар Эрнест и Энвер Сейтосмановы.

Сейтосмановы являются двоюродными братьями Нури Примова, отбывающего срок в России по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

Министерство иностранных дел Украины осудило обыски и задержания братьев заключенного в России крымчанина Нури Примова.

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