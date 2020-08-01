В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод

В Крыму прорвало построенный в спешном порядке водовод. Фото: flot2017

В оккупированном Крыму прорвало только что построенный российскими военными в спешном порядке водовод.

Как сообщает flot2017, инцидент произошел в с. Строгановка Симферопольского района.

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На сайте есть фото с места инцидента, на котором видно, как вода из труб, уложенных прямо на землю, хлещет фонтаном.

Данный водовод предназначен для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе в Симферопольское.

В аннексированном Крыму пересыхает Чернореченское водохранилище, являющееся основным источником воды для Севастополя. За последние полтора месяца его площадь сильно уменьшилась.