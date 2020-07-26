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воскресенье, 26 июля 2020 10:13

Пересыхает основной источник воды Севастополя

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Пересыхает основной источник воды Севастополя
В водохранилище видно островки ФОТО: Крим.Реалії

Чернореченское водохранилище пересыхает в аннексированом Крыму.

Водохранилище является основным источником воды для Севастополя, сообщает Крим.Реалії. За последние полтора месяца его площадь сильно уменьшилась.

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Местные говорят, что это самое сильное обмеление за последние десятилетия. Видно более 100 м дамбы. Пересохли реки Бага, Арманка, Узунджи и притока Черной.

Россияне заявляют, что ищут подземные источники, обеспечивающие город питьевой водой. Ранее рассматривали вариант подачи воды по графику.

В аннексирована Крыму на грани высыхания Белогорское и Тайганского водохранилища.

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