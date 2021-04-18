В Крыму пробурят водовод для Ялты

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 648
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 342
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1026
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 504
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1260
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 657
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1710
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 945
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1080
Фото
Все фото
3
6
8
5
14
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
СБУ обыскала &quot;Украинский выбор&quot; Медведчука
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Видео
Все видео
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму
Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
В Крыму россиянин набросился на женщину, которая назвала его "тем, кто понаехал"
В Крыму россиянин набросился на женщину, которая назвала его "тем, кто понаехал"
США на саммите Крымской платформы представят на самом высоком уровне
США на саммите Крымской платформы представят на самом высоком уровне
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 648
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 342
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1080
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1989
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 792
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 711
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
воскресенье, 18 апреля 2021 13:45

В Крыму пробурят водовод для Ялты

  Комментировать
В Крыму пробурят водовод для Ялты
Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей. Фото: Reuters

В аннексированном Крыму построят туннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища для подачи пресной воды.

Так называемый "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов заявил, что экспертиза проекта находится на завершающей стадии, сообщают Новости Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские военные корабли зашли в Черное море

"Где-то через месяц, 2 максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. Сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собранный, испытанный. Осталось только, так сказать, флажком отмахнуться, и начнем бурить", - сказал Храмов.

Подрядчиком строительства определили компанию ТоннельГеоСтрой из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей (около $112 млн).

Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинском, проживающих на полуострове. В частности, питьевую воду Украина сможет передать через Красный Крест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Крыму пробурят водовод для Ялты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
апреля

Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч

Фильм шел с обязательной пометкой "не для села"

Свадьба актрисы и князя обошлась дороже, чем у королевы Великобритании

Создали телеграфный аппарат

Гетман возглавил восстание казаков

В результате теракта против посольства погибли 63 человека

При восхождении на Эверест погибли 16 альпинистов

Самая дорогая пицца стоит более €8 тыс. - интересные факты о блюде

Самое читаемое
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 12483
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 5949
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5373
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 17 апреля - что сегодня отмечают Просмотров: 3690
&quot;Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?&quot; - журналистка
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка 5 Просмотров: 2835
Крым
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
3
 Просмотров: 243
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
 11 Просмотров: 2052
Российские военные корабли зашли в Черное море
Российские военные корабли зашли в Черное море Просмотров: 558
Хуже Чернобыля: Зеленский рассказал о судьбе Крыма и Донбасса без Украины
Хуже Чернобыля: Зеленский рассказал о судьбе Крыма и Донбасса без Украины Просмотров: 378
Если Россия будет воевать с Украиной, то только за проигрыш. И прежде всего исторический - Зеленский
Если Россия будет воевать с Украиной, то только за проигрыш. И прежде всего исторический - Зеленский Просмотров: 576
Больше всего комментируют
11
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
7
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
5
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
2
Пишний бюст
2
Почему украинцы не платят за коммуналку
Голосов: 8957
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть