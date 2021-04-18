В Крыму пробурят водовод для Ялты

Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей. Фото: Reuters

В аннексированном Крыму построят туннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища для подачи пресной воды.

Так называемый "министр строительства и архитектуры" Крыма Михаил Храмов заявил, что экспертиза проекта находится на завершающей стадии, сообщают Новости Крыма.

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"Где-то через месяц, 2 максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. Сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собранный, испытанный. Осталось только, так сказать, флажком отмахнуться, и начнем бурить", - сказал Храмов.

Подрядчиком строительства определили компанию ТоннельГеоСтрой из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей (около $112 млн).

Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинском, проживающих на полуострове. В частности, питьевую воду Украина сможет передать через Красный Крест.