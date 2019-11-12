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вторник, 12 ноября 2019 13:46

В Крым привезли новые российские войска

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В Крым привезли новые российские войска
Россия перенасытила оккупированые Крым и Донбасс своими войсками. Фото: Depo.юа

Россия постоянно проводит перемещение своих войск и техники на территориях оккупированного Крыма и ОРДЛО.

После захвата полуострова войсками РФ, Путин снял туда 31 тыс. военных, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ГУР

На Донбассе все военные группировки контролируют кураторы из России.

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"Сегодня 8 армия осуществляет руководство оккупационными войсками. Это происходит под контролем штаба Южного военного округа, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Мы видим, как выполняются все указания и приказы, поступающие на территорию оккупированных районов с Южного военного округа", - добавил Скибицкий .

На 7 ноября РФ запланировала провести в районе оккупированного Севастополя тренировки боевых расчетов систем противовоздушной обороны С-400.

Сообщили об этом в Министерстве обороны России.

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