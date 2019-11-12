ОБСЕ фиксируют стрельбу в Петровском

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3258
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 495
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 297
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1134
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2889
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2124
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5211
Фото
Все фото
19
7
21
10
7
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Видео
Все видео
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Собиралась прыгнуть с крыши: полицейские спасли девушку от самоубийства
Можем вернуться в любой момент - все детали об отводе в Петровском
Можем вернуться в любой момент - все детали об отводе в Петровском
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1233
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 936
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3825
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 513
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 13:16

ОБСЕ фиксируют стрельбу в Петровском

  Комментировать
ОБСЕ фиксируют стрельбу в Петровском
Наблюдатели услышали 12 взрывов в зоне разведения. Фото: Reuters

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 12 выстрелов в районе отвода войск, в Петровском.

Во время разведения войск наблюдатели слышали 20 взрывов и очередь из крупнокалиберного пулемета, об єтом написали в своем отчете.

Также наблюдатели видели беспилотник, летевший в западном направлении.

"10 ноября находясь на западном крае Петровского и в Богдановке, наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии соответственно 1 км на юг, юго-запад и 2-3 км к юго-востоку (все, по оценке, в пределах участка разведения). Осуществляя мониторинг ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, члены патруля СММ слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия 1-2 км к юго-западу (определить, на участке разведения или вне ее, не удалось). Находясь там же, наблюдатели также слышали 3 взрыва неопределенного происхождения и 1 по стрел из стрелкового оружия ориентировочно за 3-5 км на запад и 1-2 км на юг, юго-восток соответственно (все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края) ", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия уже подготовила избирательные списки для Донбасса - Климкин

Территорию на месте разведения сил у Петровского на Донбассе украинские саперы начнут разминировать 12 ноября.

Сегодня закончат разводить силы, после чего начнут разминирование, сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ОБСЕ фиксируют стрельбу в Петровском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 16236
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 13320
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 20 Просмотров: 12097
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 11142
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
На пустыре нашли задушенную рыжеволосую женщину
 Просмотров: 8037
Донбасс
На оккупированной территории произошло трагическое ДТП
На оккупированной территории произошло трагическое ДТП Просмотров: 360
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги
19
 Просмотров: 4464
Россия уже подготовила избирательные списки для Донбасса - Климкин
Россия уже подготовила избирательные списки для Донбасса - Климкин Просмотров: 342
Российские боевики снова обстреливали села
Российские боевики снова обстреливали села Просмотров: 297
У Пристайко подготовили документ к саммиту в "нормандском формате"
У Пристайко подготовили документ к саммиту в "нормандском формате" 2 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
20
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 3643
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua