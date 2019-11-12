ОБСЕ фиксируют стрельбу в Петровском

Наблюдатели услышали 12 взрывов в зоне разведения. Фото: Reuters

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 12 выстрелов в районе отвода войск, в Петровском.

Во время разведения войск наблюдатели слышали 20 взрывов и очередь из крупнокалиберного пулемета, об єтом написали в своем отчете.

Также наблюдатели видели беспилотник, летевший в западном направлении.

"10 ноября находясь на западном крае Петровского и в Богдановке, наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии соответственно 1 км на юг, юго-запад и 2-3 км к юго-востоку (все, по оценке, в пределах участка разведения). Осуществляя мониторинг ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, члены патруля СММ слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия 1-2 км к юго-западу (определить, на участке разведения или вне ее, не удалось). Находясь там же, наблюдатели также слышали 3 взрыва неопределенного происхождения и 1 по стрел из стрелкового оружия ориентировочно за 3-5 км на запад и 1-2 км на юг, юго-восток соответственно (все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края) ", - говорится в отчете.

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Территорию на месте разведения сил у Петровского на Донбассе украинские саперы начнут разминировать 12 ноября. Сегодня закончат разводить силы, после чего начнут разминирование, сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун.