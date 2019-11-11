Когда начнут разминировать место разведения в Петровском

12 ноября начнут разминировать участок у Петровского. Фото: static.ukrinform.com

Территорию на месте разведения сил у Петровского на Донбассе украинские саперы начнут разминировать 12 ноября.

Сегодня закончат разводить силы, после чего начнут разминирование, сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Александр Штупун.

"В Петровском сейчас завершаются третьи сутки разведения. Сегодня в 12:00 украинская сторона сообщит через МИД и ОБСЕ, что практически завершила разведения. После этого разведения сил состоится верификация ОБСЕ. А после этого начнется разминирование территорий. Если все хорошо, если СММ ОБСЕ подтвердит, то по графику завтра начнется разминирование территорий", - сообщил Штупун.

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На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области еще 11 военных Вооруженных сил Украины и 14 единиц вооружения заняли новые позиции.