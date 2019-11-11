Украинские военные занимают новые позиции в Петровском - штаб

На Донбассе продолжается разведение войск. Фото: Сегодня

На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области еще 11 военных Вооруженных сил Украины и 14 единиц вооружения заняли новые позиции.

"На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, военные под открытым небом не останутся. Командование подразделения обеспечило все помещения обогревателями с необходимым объемом дров для отопления", – сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

По словам командира подразделения, позиции были подготовлены заранее. Данные фортификационные сооружения на 100% готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на участке ответственности украинских военных.

"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще – резервные", – добавил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

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Это 3-е разведение войск за этот год - перед этим войска отводили 26 июня в Станице Луганской и 1 ноября во поселке Золотое-4 на Луганщине.