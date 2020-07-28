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вторник, 28 июля 2020 18:29

В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов

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В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
В Крыму во время форсирования Керченского пролива утонула БРДМ-2. Фото: kerch.fm

Бронемашина оккупантов утонула в Крыму в ходе форсирования Керченского пролива, найти ее так и не удалось.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова.

По его словам, водолаз, нырявший для того, чтобы понять, где находится машина, и оценить масштаб работ по подъему, так и не обнаружил ее.

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Из-за штормового предупреждения работа водолазов была приостановлена.

Площадь поисков составляет километр на километр, бронемашина находится на глубине от 5-8 метров.

Боевая разведывательно-дозорная машина оккупантов затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Причиной стала, по информации оккупантов, нештатная ситуация.

Российский мотоклуб "Ночные волки" заявил о планах показать на байк-шоу в аннексированном Севастополе технику Минобороны России.

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