В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов

В Крыму во время форсирования Керченского пролива утонула БРДМ-2. Фото: kerch.fm

Бронемашина оккупантов утонула в Крыму в ходе форсирования Керченского пролива, найти ее так и не удалось.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова.

По его словам, водолаз, нырявший для того, чтобы понять, где находится машина, и оценить масштаб работ по подъему, так и не обнаружил ее.

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Из-за штормового предупреждения работа водолазов была приостановлена.

Площадь поисков составляет километр на километр, бронемашина находится на глубине от 5-8 метров.

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