В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов

Бронемашина оккупантов утонула в Крыму в ходе форсирования Керченского пролива, найти ее так и не удалось.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова.
По его словам, водолаз, нырявший для того, чтобы понять, где находится машина, и оценить масштаб работ по подъему, так и не обнаружил ее.
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Из-за штормового предупреждения работа водолазов была приостановлена.
Площадь поисков составляет километр на километр, бронемашина находится на глубине от 5-8 метров.
Боевая разведывательно-дозорная машина оккупантов затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Причиной стала, по информации оккупантов, нештатная ситуация.
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