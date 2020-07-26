"Ночные волки" хотят привезти в Крым российскую военную технику

"Ночные волки" планируют показать на байк-шоу в Севастополе технику Минобороны России. Фото: скриншот с видео

Российский мотоклуб "Ночные волки" заявил о планах показать на байк-шоу в аннексированном Севастополе технику Минобороны России.

Об этом пишут Крым.Реалии со ссылкой на слова руководителя мотоклуба Александр Залдостанов во время пресс-конференции в Симферополе.

Организаторы шоу пообещали провести "масштабное трюковое и пиротехническое музыкальное и литературное мероприятие".

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Обычно на байк-шоу "Ночных волков" приезжает также президент России Владимир Путин.

В прошлом году он прибыл за рулем мотоцикла "Урал" с самопровозглашенным главой Крыма Сергеем Аксеновым в коляске.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда выразили протест из-за приезда Путина в Севастополь.

Ранее российский юрист Максим Чихунов написал заявление на президента России Владимира Путина о привлечении к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.