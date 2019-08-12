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понедельник, 12 августа 2019 14:11

Ехал на мотоцикле без шлема - юрист написал заявление на Путина

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Ехал на мотоцикле без шлема - юрист написал заявление на Путина
Российский юрист написал заявление на Путина: в Крыму ехал на мотоцикле без шлема. Фото:. krymr.com

Российский юрист Максим Чихунов написал заявление на президента России Владимира Путина о привлечении к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

10 августа Путин был гостем байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" "Тень Вавилона". Глава России приехал в Севастополь за рулем мотоцикла "Урал". За ним на пассажирском сидении сидел в.и.о. "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – российский "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. О правонарушении Чихунов узнал из сети Интернета. Он также попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега, пишет Крым.Реалии.

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Украинское МИД выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими чиновниками временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - говорится в заявлении.

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Дата
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