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среда, 19 декабря 2018 17:56

В аннексирована Крыму перевернулся военный грузовик с оккупантами

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В аннексированом Крыму на трассе Симферополь - Армянск перевернулся военный грузовой автомобиль оккупантов.

Причиной аварии стала ошибка водителя грузовика, который не справился с управлением, передает крымское СМИ kafanews.

На место аварии приехали российские ВАИ, МЧС и скорая медицинская помощь. Данных о количестве пострадавших нет.Последствия аварии можно увидеть в видео, которое было расположено на странице группы "автопартнёр Крым" в запрещенной на территории Украины соцсети "ВКонтакте".

Автор: Штирлиц инфо
  Оккупанты перевернулись на трассе Симферополь- Армянск
Оккупанты перевернулись на трассе Симферополь- Армянск
"Поговаривают что по "скорой" забрали двух оккупантов. Состояние здоровья очень тяжелое, скорее всего подпишут контракт с # 200_брирада", - комментирует аварию Штирлиц - инфо в Facebook.

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В аннексированном Крыму на кладбищах нет мест для захоронения. На этот раз скандал случился в Ялте и Алуште, пишет Апостроф.

Оккупационная прокуратура сообщает об увеличении фактов незаконного захоронения в 2016-2018-х. Сообщают, что вопрос пока в разработке. А пока местные хоронят умерших, где могут.

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