В аннексирована Крыму перевернулся военный грузовик с оккупантами

В аннексированом Крыму на трассе Симферополь - Армянск перевернулся военный грузовой автомобиль оккупантов.
Причиной аварии стала ошибка водителя грузовика, который не справился с управлением, передает крымское СМИ kafanews.
На место аварии приехали российские ВАИ, МЧС и скорая медицинская помощь. Данных о количестве пострадавших нет.Последствия аварии можно увидеть в видео, которое было расположено на странице группы "автопартнёр Крым" в запрещенной на территории Украины соцсети "ВКонтакте".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымский суд будет рассматривать апелляцию на арест украинских моряков
В аннексированном Крыму на кладбищах нет мест для захоронения. На этот раз скандал случился в Ялте и Алуште, пишет Апостроф.
Оккупационная прокуратура сообщает об увеличении фактов незаконного захоронения в 2016-2018-х. Сообщают, что вопрос пока в разработке. А пока местные хоронят умерших, где могут.
Комментарии