Крымчане вынуждены хоронить умерших в реке

В аннексированном Крыму на кладбищах нет мест для захоронения.

На этот раз скандал случился в Ялте и Алуште, пишет Апостроф.

Оккупационная прокуратура сообщает об увеличении фактов незаконного захоронения в 2016-2018-х. Сообщают, что вопрос пока в разработке. А пока местные хоронят умерших, где могут.

Автор: Апостроф Крымчане не имеют земли для кладбищ и хоронят своих умерших где могут

Автор: Апостроф Крымчане не имеют земли для кладбищ и хоронят своих умерших где могут

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Автор: Апостроф Крымчане не имеют земли для кладбищ и хоронят своих умерших где могут

В оккупированной Ялте к фактам незаконного захоронения относятся лояльно. В Большой Ялте тоже не хватает земли, поэтому жители поселка Краснокаменка хоронят родственников у реки, впадающей в море на территории детского центра "Артек".

На встрече с народными депутатами Украины специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Свой отказ аргументировал нежеланием России отпускать захваченных украинских моряков.