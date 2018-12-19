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среда, 19 декабря 2018 13:05

Волкер встретится с Сурковым после освобождения украинских моряков

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Волкер встретится с Сурковым после освобождения украинских моряков
Курт Волкер сказал, что встретится с российской стороной только если РФ будет готова к диалогу - фото newsOne

На встрече с народными депутатами Украины специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Свой отказ он аргументировал нежеланием России отпускать захваченных украинских моряков, передает Интерфакс.

"Он сказал, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки", поскольку не увидел с российской стороны никакого прогресса в освобождении моряков, которые являются военнопленными. Поэтому потребности встречаться не было", - сказала народный депутат Украины Анна Гопко.

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По ее словам, представитель США заверил, что встреча состоится, если российская сторона пойдет навстречу и продемонстрирует свою готовность к диалогу по освобождению военнопленных, захваченных в Керченском проливе. Встречу можно ожидать в январе следующего года.

В оккупированном Крыму Россия провела обучение личного состава зенитно ракетных комплексов С-400. На учениях отрабатывали противовоздушную оборону.

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