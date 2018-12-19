Россия трясет оружием в оккупированном Крыму

Российские войска прошли учения по противовоздушной обороне - фото росзми

В оккупированном Крыму Россия провела обучение личного состава зенитно ракетных комплексов С-400.

На учениях отрабатывали противовоздушную оборону, передают российские СМИ.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учения по противовоздушной обороне", - сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулев.

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Российские войска учились отрабатывать свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации, а также перебазирования в новые районы.

Обучение завершились электронными пусками: российские военные уничтожили условную цель.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию ООН, в которой мировое сообщество призвало Россию вывести свои войска из Крыма и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории. "Мы можем только выразить свое несогласие с позицией, изложенной в резолюции, и сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доносить к сведению наших визави".