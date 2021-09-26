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воскресенье, 26 сентября 2021 13:25

В Ялте не хватает врачей. Горожане просят вернуть медицину, которая была до оккупации

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В Ялте не хватает врачей. Горожане просят вернуть медицину, которая была до оккупации
В Ялте критическая ситуация с медициной. Фото: Reuters

В оккупированной Ялте не хватает 50% врачей.

В город перекупают врачей из России, работающих вахтовым методом. Медициной в Ялте занимается не профильное министерство, Федеральное медико-биологическое агентство РФ, сообщает "24 канал".

"Эта структура должна заниматься оборотом лекарственных средств, регулированием фармацевтического рынка. Единственное, что я видел в СМИ - это то, что на это агентство возложены определенные функции по биотехнологическому производству. В частности с помощью этого агентства и многих других структур сейчас продвигается так называемая вакцина "Спутник Лайт", - сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Ялтинцы просят вернуть медицину, которая была в оккупации. В поликлинике говорят, что врачи начали массово увольняться. Весной 2020 года уволилась заведующая неврологическим отделением больницы Анна Панасенко.

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"Работая здесь более 30 лет никаких конфликтов не было, свои обязанности я всегда выполняла. Я знаю наше ялтинское население до трех поколений. Очень больно расставаться", - сказала она тогда Панасенко.

В сутки, 25 сентября, в Украине зафиксировали 4647 новых случаев коронавируса. С начала вакцинации против Covid-19 провели 12,2 млн прививок.

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