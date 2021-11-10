Утвердили санкции против причастных к открытию "консульства" Никарагуа в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против лиц, причастных к открытию так называемого представительства Никарагуа во временно оккупированном РФ Крыму.
Это касается восьмерых человек, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 10 ноября.
"Восемь физических лиц: четверо граждан Никарагуа, четверо граждан Российской Федерации", - отметил он.
В начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест учитывая незаконный и несогласованный визит посла Никарагуа в России Альбы Асусени Торрес в Крым для вручения патента так называемому почетному консулу Никарагуа в РФ Олегу Белавенцеву. В феврале Украина ввела санкции против Никарагуа.
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Самолет нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене и находящимся под санкциями, не выпускают из Украины. Сегодня было принято решение в отношении трех самолетов, продолжающих курсировать в Соединенных Штатах, на компании, на которые они оформлены - наложение санкций.
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