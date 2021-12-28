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Украинские государственные порты в Крыму передают в "федеральную собственность" России

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Украинские государственные порты в Крыму передают в &quot;федеральную собственность&quot; России
Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о передаче в федеральную собственность России Керченского и Феодосийского морских портов, являющихся государственной собственностью Украины. Фото: REUTERS

Керченским и Феодосийским морскими портами, являющимися государственной собственностью Украины, будут управлять напрямую из Москвы.

О передаче портов в "федеральную собственность" России заявил глава оккупантов в Крыму Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".

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"Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и т.д.", - заявил Аксенов.

Добавил, что территория морской дирекции рассматривается для совместной эксплуатации Крымско-Сирийской судоходной компании.

Киевский апелляционный суд разрешил арест самопровозглашенного главаря оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором.

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