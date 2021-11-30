Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова

 
Ексклюзивы
1/5
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 783
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 2520
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3393
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5337
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 12456
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3465
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2322
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 441
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2151
Фото
Все фото
3
5
4
10
8
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Директор &quot;Авиалиний Антонова&quot; перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Директор "Авиалиний Антонова" перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
Крымскотатарский орнамент рекомендовали внести в список ЮНЕСКО
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Морпехи уничтожили морской десант условного противника около Крыма
Видео
Все видео
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 846
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2232
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3735
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3825
Колонка
30 ноября 2021
Просмотров: 171
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
вторник, 30 ноября 2021 19:08

Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова

3 Комментировать
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
Аксенова подозревают в ряде преступлений. Фото: РИА

Киевский апелляционный суд разрешил арест самопровозглашенного главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, говорится в сообщении суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено", - говорится в сообщении.

Суд разрешил арест с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи

Аксенова подозревают по ряду уголовных статей о свержении конституционного строя, сепаратизме, создании организованной преступной группы, теракте, захвате государственных или общественных зданий и блокировании транспортных путей или захвате транспорта.

СБУ задержала россиянина, способствовавшего оккупации Крыма. Он развивал инфраструктуру для быстрой милитаризации Крыма. В 2014-2017 годах задержанный руководил незаконно созданными структурами на базе захваченных украинских предприятий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 14679
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 12465
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 9144
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 8190
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 6885
Крым
Диктатор Лукашенко назвал украинский Крым "российским" и хочет по нему топтаться
Диктатор Лукашенко назвал украинский Крым "российским" и хочет по нему топтаться 1 Просмотров: 648
Мощный ветер остановил суда в Керченском проливе
Мощный ветер остановил суда в Керченском проливе Просмотров: 387
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова 10 Просмотров: 4564
Россия активно перебрасывает новые войска и технику в Крым - Bloomberg
Россия активно перебрасывает новые войска и технику в Крым - Bloomberg Просмотров: 1206
Новые немецкие власти требуют от России прекратить войну на Донбассе и отдать Украине Крым
Новые немецкие власти требуют от России прекратить войну на Донбассе и отдать Украине Крым 1 Просмотров: 2295
Больше всего комментируют
9
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
4
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
3
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
3
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
Голосов: 9201
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть