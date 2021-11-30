Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова

Аксенова подозревают в ряде преступлений. Фото: РИА

Киевский апелляционный суд разрешил арест самопровозглашенного главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, говорится в сообщении суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено", - говорится в сообщении.

Суд разрешил арест с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи

Аксенова подозревают по ряду уголовных статей о свержении конституционного строя, сепаратизме, создании организованной преступной группы, теракте, захвате государственных или общественных зданий и блокировании транспортных путей или захвате транспорта.

СБУ задержала россиянина, способствовавшего оккупации Крыма. Он развивал инфраструктуру для быстрой милитаризации Крыма. В 2014-2017 годах задержанный руководил незаконно созданными структурами на базе захваченных украинских предприятий.