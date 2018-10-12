Украина попросила федерацию парусного спорта наказать Россию. Фото: УНИАН

Федерация парусного спорта Украины хочет отстранить Россию от турниров. Ранее они незаконно проводили соревнования в аннексированном Крыму. Украина просит помощи в этом у Международной федерации парусного спорта.

"Украина попросила рассмотреть этот вопрос на ежегодной конференции World Sailing, которая состоится во Флориде с 27-го октября по 4-е ноября", сообщили в Спорт.ua



С 2014-го года на территории Крыма Всероссийская федерация парусного спорта проводит свои соревнования.

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Аннексированный россиянами Крым превращается в огромный мусорник. Фото с неубранными набережными и пляжами в сети показала блогер RoksolanaToday & Крым в Twitter.