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вторник, 19 января 2021 09:56

Украина ищет возможность наказать "Яндекс"

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Украина ищет возможность наказать &quot;Яндекс&quot;
МИД собирает доказательную базу нарушений российским "Яндексом" законодательства Украины. Фото: ua.krymr.com

Привлечь к ответственности российскую компанию "Яндекс" за работу в аннексирована Крыму пытаются в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос "Крим.Реалии".

"Несмотря на тот факт, что деятельность компании "Яндекс" на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций ЕС в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую ​​деятельность", - ответили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что все случаи нарушения европейскими компаниями действующих санкций ЕС регулярно обсуждают "с партнерами в институтах ЕС, а также с соответствующими государствами-членами Европейского Союза".

"Европейская Комиссия, как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения", - отметили в министерстве.

Отмечается, что квалифицировать действия "Яндекса" и искать в них признаки нарушения законодательства Украины имеют соответствующие правоохранительные органы Украины. Сейчас проводят соответствующий правовой анализ.

В МИД Украины напомнили, что деятельность компании "Яндекс" на территории Украины запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях" от 14.08.2014 года №1644-VII.

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Российская компания "Яндекс" проводит набор сотрудников в аннексирована Крыму. Объявления об этом опубликовано на официальном сайте компании. Ранее о том, что в Севастополе можно получить карту Mastercard World от "Яндекс.Деньги", сообщали в BBC. Для этого оказалось достаточным в адресе приписать Севастополь в Краснодарский край соседней России.

"Яндекс.Деньги" в 2015-м попали под санкционные ограничения США, но тогда причиной указывался связь структуры со "Сбербанком". Российская структура "Яндекса" на 99,9% принадлежит резиденту Нидерландов Yandex A.V.

Летом 2020-го Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России за аннексию Крыма. Ранее лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за Covid-19. Отдельно послы ЕС 10 июня договорились продолжить крымский пакет санкций еще на 1 год.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продолжаются санкции в отношении российских граждан и компаний. Соответствующий указ издал в четверг, 14 октября.

Ограничительные меры предусматривают блокирование украинскими интернет-провайдерами социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и "Мэйл.ру"

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