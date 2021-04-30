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понедельник, 10 мая 2021 20:23

Украина должна сделает все, чтобы крымские студенты учились здесь – правозащитница

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Украина должна сделает все, чтобы крымские студенты учились здесь – правозащитница
Ольга Скрипник: "В Стратегии деокупации Крыма упоминается сохранения связей и образования". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Украина предпочитает дипломатическим и политическим средствам освобождения Крыма. Люди на полуострове боятся и хотят мира. Поэтому это для них хороший сигнал. Об этом говорит в интервью журналу "Країна" председатель правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

"В Стратегии деокупации Крыма упоминается сохранения связей и образования. Украина имеет сделает все возможное, чтобы крымские студенты могли учиться здесь. Упростить вступление. В первую очередь можем предложить качественное образование и трудоустройство. Это единственный путь, чтобы помочь молодежи не стать заложниками российской милитаризации. Ее просто нужно физически забрать из Крыма. РФ почти уничтожила малый бизнес на полуострове. Она в нем не заинтересована. Могут работать только крупные монополии. Предприниматели могли бы поехать на материковую Украину. Но будуть ли иметь здесь поддержку от государства ", - говорит правозащитница.

Стратегия деоккупациы Крыму, которое 25 марта утвердил президент Украины не является планом действий по освобождению полуострова. Документ не отвечает на многие вопросы. Остается неясным вопрос о судьбе русских-колонистов, статус крымчан, переехавших на материковую Украину, статус крымскотатарского народа.

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