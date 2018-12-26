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среда, 26 декабря 2018 13:12

Тюремщики российского СИЗО изъяли письма у пленного моряка

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Тюремщики российского СИЗО изъяли письма у пленного моряка
У Олега Мельничука изъяли письма и оставили под стражей - фото Крым.Реалии

Росийские тюремщики изъяли два письма, которые были адресованы пленному капитану буксира "Яни Капу".

Об этом Олег Мельничук сообщил своему адвокату Эдему Семедляеву, пишут Крым.Реалии.

Также так называемая судья марионеточного крымского суда оставила пленного капитана под арестом. Олег Мельничук останется под стражей до 24 декабря.

Адвокат пленного заявил отвод состава суда в связи с тем, что его подзащитный военный. Так называемый судья отказалась рассматривать этот отвод.

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Капитан рейдового буксира "Яни Капу", который подвергся тарану и навалам российских пограничных катеров ФСБ РФ, Олег Мельничук был задержан 28 ноября. Во время суда он попросил в зал суда переводчика.

В первые дни российского вторжения в Крым в церквях УПЦ МП хранилось оружие. Заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.Сказал, что видел собственными глазами."Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие. Туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в форму и получали оружие", - подчеркнул он.

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