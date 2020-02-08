Трое политзаключенных "дела Хизб ут-Тахрир" имеют проблемы со здоровьем - адвокат

Фигуранты ялтинской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Инверс Бекиров, Арсен Джеппаров и Нариман Мемедеминов в следственном изоляторе города Шахты в России жаловались на состояние здоровья Фото: QHA media

Фигуранты ялтинской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Инверс Бекиров, Арсен Джеппаров и Нариман Мемедеминов в следственном изоляторе города Шахты в России жаловались на состояние здоровья.

Адвокат политзаключенных Эдем Семедляев, который 5 февраля посетил подзащитных, рассказал, что все трое жаловались на здоровье, пишет Общественное.

"Арсен Джеппаров перенес операцию, у него были проблемы в области шеи - фурункул. Только лишь после жалоб адвоката и посещения члена ГНК, его прооперировали: выцедить из опухоли двухсотграммовый стакан гнойной жидкости", - сообщил Семедляев.

Политзаключенный Нариман Мемедеминов продолжает жаловаться на проблемы с желудком: его беспокоит сильная изжога. Кроме того, он сообщил о проблемах с зубами.

Бекирова продолжает беспокоить гипертония - повышенное артериальное давление.

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"Ему позволили держать при себе аппарат. В редких случаях делают уколы. Это уже систематические симптомы, которые проявляются у наших ребят в таких ужасных условиях содержания", - отметил адвокат.

Десять бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию. "Сегодня в Латвию вылетели 10 наших соотечественников - бывших политзаключенных Кремля. Украинцы, которые были освобождены осенью этого года из российского плена, выбыли за границу на реабилитацию", - сообщает Госпогранслужба.