Бывших политзаключенных Кремля отправили на реабилитацию в Латвию

На реабилитацию в Юрмалу улетели 10 бывших политзаключенных. Фото: medsassist

Десять бывших политзаключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию.

"Сегодня в Латвию вылетели 10 наших соотечественников - бывших политзаключенных Кремля. Украинцы, которые были освобождены осенью этого года из российского плена, выбыли за границу на реабилитацию", - сообщает Госпогранслужба.

Бывшие политзаключенные отправились в Юрмалу.

"Мы благодарим латвийское правительство за это приглашение. Спасибо и нашим пограничникам, которые помогли и обеспечили доставку группы и их родных в Борисполь, а также помогли быстро пройти паспортный контроль", - отметил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Игорь Гриб, отец бывшего пленника Павла Гриба.

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До конца года в Украине могут вернуться 72 политзаключенных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.