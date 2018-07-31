Священнику запретили видеться с Сенцовым

К украинскоСенцову, который находится в российской колонииму режиссеру Олегу не пустили священника. Фото: podrobnosti.ua

К украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который находится в российской колонии города Лабытнанг, не пустили священника.

"Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецком автономном округе полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию Михнову-Вайтенку, епископу Апостольской православной церкви, во встрече с Олегом Сенцовым", - написала в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

Закон позволяет священнослужителям посещать людей, находящихся в местах лишения свободы. Личная встреча может продолжаться до 2 часов каждая, их количество не ограничено. При желании сторон встреча может проходить наедине и даже за пределами слышимости третьих лиц.

"Казалось бы, все ясно, никакого другого толкования закона не должно быть. Епископ Григорий рассказал, что его встретил полковник Новиков очень любезно. При себе священник имел документы, в частности, специальное направление, подписанное митрополитом Виталием, который руководит делами Объединения православных общин апостольской традиции. В этом направлении говорится, что Григорий назначен ответственным за ведение работы в местах лишения свободы всего Северо-Западного округа, к которому относится и Ямал. Их общение с полковником проходило абсолютно нормально. Услышав о Сенцове, Александр Новиков просто изменился в лице и заявил дословно так: "Я не вижу целесообразности в вашей встречи", - говорит журналистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На парижской ратуше разместили фото Сенцова

Епископ Григорий оставил письменное заявление с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, но пока никакой реакции нет.

Политзаключенный 42-летний Олег Сенцов голодает 75-й день в колонии строгого режима города Лабитнанги Тюменской области России. Его вывозили из тюрьмы в реанимацию местной больницы. Информация о состоянии Олега сейчас идет разная.