Суд РФ вынес жесткий приговор крымскому активисту

Россия осудила крымского активиста. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымского татарина Энвера Сейтосманов до 17 лет колонии строгого режима.

Его обвиняют в организации центра исламской партии "Хизб ут-Тахрир" в Севастополе. Эта партия запрещена в России, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

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Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

На территории Крымского полуострова находятся 99 политических заключенных, арестованных оккупационными властями Российской Федерации. Из них 80 - это крымские татар.