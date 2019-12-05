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четверг, 05 декабря 2019 11:37

Суд РФ вынес жесткий приговор крымскому активисту

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Суд РФ вынес жесткий приговор крымскому активисту
Россия осудила крымского активиста. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымского татарина Энвера Сейтосманов до 17 лет колонии строгого режима.

Его обвиняют в организации центра исламской партии "Хизб ут-Тахрир" в Севастополе. Эта партия запрещена в России, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

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Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

На территории Крымского полуострова находятся 99 политических заключенных, арестованных оккупационными властями Российской Федерации. Из них 80 - это крымские татар.

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Дата
05
декабря

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