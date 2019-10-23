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среда, 23 октября 2019 15:34

Рассказали, сколько политзаключенных РФ удерживает в Крыму

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Рассказали, сколько политзаключенных РФ удерживает в Крыму
С 99 человек 88 находятся непосредственно в СИЗО или в колонии. Фото: из открытых источников

На территории Крымского полуострова находятся 99 политических заключенных, арестованных оккупационными властями Российской Федерации. Из них 80 - это крымские татар.

Заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев, сообщает Интерфакс-Украина.

С 99 человек 88 находятся непосредственно в СИЗО или в колонии.

"11 - это те, в отношении которых было принято приговоры условно по политическим статьям, и они находятся под домашним арестом или с ограничениями. Например, Казим Аметов, у которого на ноге браслет и он не может выйти за пределы своего двора", - рассказал Бариев.

Член меджлиса отметил, что другие организации и активисты называют цифру в 87 политзаключенных, и отметил, что в Украине нет закона о политзаключенных и четкого определения, кого можно считать.

"В списках наших коллег есть трое политзаключенных - Игорь Кияшко, Александр Шумков и Виктор Шур, которых нет у нас. Потому что мы целенаправленно говорим о тех политзаключенных, которые имеют отношение к Крыму: родились в Крыму, работали и т.п., или тех граждан Украины, задержанных непосредственно в Крыму. Поэтому, по нашим данным, 99 человек ", - пояснил он.

Бариев сообщил, что в списки политзаключенных за 2019 добавлено граждан Украины Леонида Пархоменко, Максима Филатова, Дмитрия Долгополова и Анну Сухоносову.

"По этим людям, это" дело украинских диверсантов ", неоднозначный подход. Долгополов - это украинский военнослужащий, перешедший на сторону Российской Федерации, служил в Военно-Морском флоте РФ, но впоследствии был арестован, а также его сожительница Анна Сухоносова. Они обвиняются в шпионаже. как правозащитники не можем давать оценку, они на самом деле "Украинская шпионами" или предателями. Мы оцениваем их как граждан Украины, которых арестовал оккупант, обвиняет их по политической статье ", - подчеркнул он.

По его словам, за девять месяцев этого года Крымскотатарский ресурсный центр зафиксировал 80 обысков, 126 задержаний (113 - в отношении крымских татар), 169 допросов, опросов, "бесед", 282 аресты (196 отношении крымских татар), включая 213 случаями продление срока ареста, 578 случаев нарушения права на справедливый суд, 90 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень психического и физического здоровья, 69 етапувань политических заключенных в Крыму.

Бариев отметил, что в этом году обыски в домах украинских и крымскотатарских активистов преимущественно происходили по делу "Хизб ут-Тахрир" и свидетелей Иеговы.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из-за нарушения прав крымского активиста Олега Приходько.

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