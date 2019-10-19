Денисова сообщила о нарушении прав активиста, которого задержали в Крыму

Российские тюремщики не отдают Олегу Приходько лекарства и очки. Фото: Splav

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из-за нарушения прав крымского активиста Олега Приходько.

Как отмечается, Приходько не отдают лекарства и очки, которые ему передали родственники. Об этом Денисова написала в Facebook.

"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают эту передачу", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг

Денисова призывает российскую коллегу поспособствовать тому, чтобы Приходько получил необходимые лекарства и очки.

Проукраинского активиста Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном россиянами городе Саки. Мужчину подозревают в терроризме, якобы он занимался изготовлением взрывчатки.