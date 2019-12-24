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вторник, 24 декабря 2019 18:30

Студентам легче будет выехать на обучение из Крыма

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Студентам легче будет выехать на обучение из Крыма
Правительство совершенствует въезд и выезд во временно оккупирован Крым / фото: Госпогранслужба

В Кабинете министров усовершенствуют порядка въезда и выезда из оккупированного Крыма студентов и граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста.

Проектом постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в пункт С Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" рассмотрят в ближайшее время, сообщает Украинская милитаристский портал.

Виезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется с согласия обоих родителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста.

Кроме того, Правилами устанавливается, в частности, процедура выезда из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (по нотариально заверенному согласию второго из родителей и без такого удостоверения) или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию.

Выезд граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется через контрольные пункты при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или проездного документа ребенка в сопровождении одного из родителей.

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Предложенные проектом постановления изменения создадут условия для поощрения жителей временно оккупированной территории для вступления в университеты Украины.

По состоянию на 23 декабря в Украине учтено 1 млн 432 тыс. 290 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

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