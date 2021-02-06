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суббота, 06 февраля 2021 17:51

Сколько будет стоить оккупантам опреснение воды в Ялте

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Сколько будет стоить оккупантам опреснение воды в Ялте
Оккупационная власть Крыма разработала проект по опреснению воды в Ялте на сумму 3,3 млрд рублей. Фото: pexels.com

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте оценили в 3,3 млрд рублей. Срок реализации - 2021-2023 годы.

Такой ответ дало оккупационное "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма" на запрос ТАСС, сообщает "Украинская правда".

В Ялте из-за засухи ввели ограничения подачи воды населению. Для восполнения дефицита питьевой воды на территории городского округа прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды производительностью 20 тыс. кубических метров в сутки.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов 21 декабря 2020 года заявил, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено. Поэтому принято решение строить опреснитель.

Макет завода по опреснению создала структура "Роскосмоса" Московский исследовательский центр имени Келдыша. Аксенов рассчитывает на строительство 4 опреснителей мощностью до 20 тыс. кубометров воды в сутки. По его словам, одну из станций планируют построить в селе Фрунзе Сакского района. Места для их установки будут искать также в Судаке, Керчи и Феодосии. Еще один опреснитель хотят построить в Ялте.

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В 2020 году в Крыму полностью высохли 9 водохранилищ, 5 рек и 9 озер. Полуостров на грани экологической катастрофы. Произошла из-за нехватки дождей и стремительный добычи оккупантами подземных вод.

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