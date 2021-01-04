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Понаехали: из-за россиян в оккупированном Крыму растут цены и нет воды

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Понаехали: из-за россиян в оккупированном Крыму растут цены и нет воды
Жители Крыма жалуются и на то, что прибрежная зона активно застраивается многоэтажными. Фото: pixabay.com

Жители оккупированного Крыма недовольны активным заселением полуострова россиянами. Воды не хватает, а из-за приезжих растут цены на продукты.

Россияне активно скупают недвижимость, а потому цены на жилье также выросли на 5-10%, пишет Obozrevatel.

"Идет все. Клиенты говорят, что хотят проводить отпуск на берегу Черного моря, а на пенсии и вовсе сюда переехать. На самом побережье вода есть. А если и существуют перебои, то все надеются, что "власть" их решит", – рассказывает один из риелторов Олег Соболев.

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Россия активно стимулирует граждан РФ скупать на полуострове недвижимость. 2 крупных российских банка объявили льготное кредитование для всех, кто хочет приобрести жилье в Крыму. Чаще всего переселяются российские чиновники, отставники ФСБ и полиции. Популярность имеют Севастополь, Симферополь, Ялта, Алушта и Алупка. За время оккупации полуострова уровень замещения местного населения россиянами составил 17%. Но на самом деле цифра выше, поскольку не все приезжие здесь прописываются.

Местные жители недовольны, что россияне активно осваивают полуостров, ведь это стало причиной серьезного роста цен на продукты.

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"Если раньше цены в магазинах и на базарах поднимались только в курортный сезон, а остальное время мы могли жить по-человечески, то сейчас цены высокие круглый год. Месяц назад на 20-30% подорожало буквально все. Это ужас! Все это из-за русских, приехавших сюда. У них большие зарплаты, пенсии, они могут себе это позволить, а мы попрошайничаем. Сюда хлынула подделка и некачественные продукты. Их масло, йогурты, сыры, колбасы есть невозможно – сплошная химия. Все лекарства из России дорогие и очень много подделок. Кто может, заказывает лекарства в Херсонской области. И дешевые продукты тоже везут с материковой Украины", – сетует пенсионерка из Ялты Евгения Николаевна.

Местные автомобилисты возмущены водителями, приехавшими в Крым из Москвы и других российских городов.

"Они не знают местных дорог, не умеют ездить, думают, что можно гнать, как в Москве на проспекте. Из-за них много аварий, они создают пробки на дорогах. Едет барышня с собачкой за рулем, питерские номера. Глупая курица, не разбирая, конечно, стукнула кого-то", - говорит один из таксистов.

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Больше всего возмущений из-за пресной воды, которой на полуострове катастрофически не хватает. Жители недовольны тем, что власть позаботилась о водоснабжения курортных городов на ЮБК – тех, где много туристов, русских и для них строится недвижимость. Туда перебрасывают трубы с водой из местных рек и озер. А жителям сел, поселков и городов, расположенных дальше от моря, совсем плохо. Там воду дают почасово, или приходится пользоваться водовозами.

Жители Крыма жалуются и на то, что прибрежная зона активно застраивается многоэтажными. В Ялте недавно уничтожили краснокнижные деревья ради будущего строительства высотки. Под нож ушел можжевельник, дуб, земляничник. Жители протестуют, но стройки это не останавливает.

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Под Алуштой начали сбрасывать строительный мусор в Черное море. Строительный мусор оказался фактически в море. Поселок Малый Маяк, ЮБК.

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