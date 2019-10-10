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четверг, 10 октября 2019 15:41

Сенцов: Евроремонт в Украине затягивается

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Сенцов: Евроремонт в Украине затягивается
Освобожденый режиссер встретился с евродепутатами. Фото: Олег Сенцов

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов встретился с евродепутатами.

О результатах рассказал в Facebook.

"Радует, что в нашем медленном переползании в сторону цивилизованного мира нас по-прежнему там поддерживают и ждут", - отметил он.

В ходе встречи сравнил Украину с квартирой в старом советском доме, а чиновников - с бригадой строителей-мошенников, что только ругаются и воруют стройматериалы.

"У нас как раз недавно в стране сменилась дежурная бригада таких вот строителей. И задача украинского народа - следить, насколько качественно они будут делать этот ремонт, потому что в этой квартире жить нам всем", - написал он.

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Освобожденный после 5 лет незаконного содержания в России Олег Сенцов предоставил мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержание в российском заключении.

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10
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