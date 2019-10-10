Оккупанты задержали в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько

Олег Приходько. Фото: krymr.com

В оккупированном россиянами городе Саки сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько.

Силовики ворвались в дом и вывезли мужчину в неизвестном направлении, сообщил депутат ВО "Свобода" Эдуард Леонов в Facebook.

"Внимание! Оккупанты в Крыму похитили украинца Олега Приходько - 9 октября 2019-го к нашему побратиму ворвались в дом в городе Саки и вывезли в чем был", - говорится в сообщении.

Как передает Крымская правозащитная группа в Facebook, 10 октября задержали его жену Людмилу.

Олег Приходько - проукраинский житель оккупированного Крыма. Не боится высказывать свое неприятие оккупации полуострова россиянами. За это они несколько раз наведывались к нему с обысками