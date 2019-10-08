Сенцов предоставил ООН данные о нарушениях прав человека в России

Во время заключения миссия ООН поддерживала связь с адвокатом Сенцова, анализируя судебные решения по его делу Фото: atr.ua

Освобожден после 5 лет незаконного содержания в России Олег Сенцов предоставил мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержание в российском заключении.

Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН, пишет УНИАН.

Во время заключения миссия ООН поддерживала связь с адвокатом Сенцова, анализируя судебные решения по его делу. Во время личной встречи с экс-пленником были задокументированы нарушения прав человека в его деле.

"Я делаю все, что могу для помощи людям, которые остаются за решеткой. Кто лучше знает, через что они проходят?", - сказал Сенцов.

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Полученную от Сенцова информацию используют для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности. Представители миссии намерены провести интервью со всеми освобожденными 7 сентября в рамках обмена между Украиной и Россией.

26 сентября в Берлине состоялись встречи украинского режиссера Олега Сенцова с депутатами немецкого Бундестага и правозащитниками. Сенцов отметил важность сохранения давления на Россию с целью освобождения всех политических заключенных Кремля.