СБУ проверяет работу канадской сети кинотеатров в Крыму

СБУ заинтересовалась сетью кинотеатров IMAX. Фото: Кrym

Служба безопасности Украины начала проверку материалов журналистского расследования о работе в аннексированом Крыму сети кинотеатров IMAX.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Крым.Реалии.

"После проверки информации, при наличии оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования", - говорится в сообщении.

Сеть кинотеатров IMAX принадлежит канадской компании. Пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они ознакомились с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.

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Украина планирует установить морской режимный район вокруг оккупированного Россией Крыма. Это позволит усилить запрет на швартовку судов в портах Крыма.