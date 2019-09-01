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воскресенье, 01 сентября 2019 16:11

Сбежал из воинской части - сообщили о оккупанта, который напал на семью

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Сбежал из воинской части - сообщили о оккупанта, который напал на семью
Алиев сбежал из части и ехал развлекаться. Фото: УНИАН

Человек, который напал на семью с ребенком в Севастополе, оказался солдатом-срочником ВС РФ Алиевым.

Он незаконно покинул военную часть и поехал развлекаться на побережье, сообщает разведывательное сообщество InformNapalm.

Алиев вместе с братом из Дагестана наехал автомобилем BMW на ребенка. В ответ на замечание вышел из машины и избил его родителей.

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Он находится на службе в созданной оккупантами в 2014 году 15-й ракетной бригаде береговой обороны. Бригада создана после перебазирования 46-го отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из состава Каспийской флотилии.

В оккупированном российскими войсками Севастополе "ихтамнет" регулярной армии РФ наехал на женщину с ребенком. После этого избил ее, угрожая расстрелом, сообщает Telegram канал "Подъем".

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